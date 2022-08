Fuentes de Torre Ejecutiva reconocieron que allí se considera “un fracaso” la presentación en sociedad del proyecto de reforma del sistema previsional. Es que, tras mostrar el documento a los socios de la coalición de gobierno primero y a la oposición después, prácticamente ningún dirigente político se pronunció sobre el tema. “Esto es tremendo. Cabildo Abierto no quiere hablar, el Frente Amplio no quiere hablar, el Partido Colorado habla pero no le importa a nadie fuera de la coalición y el Partido Independiente habla pero no le importa a nadie ni fuera ni dentro de la coalición. Esto tiene muy preocupado al presidente Lacalle Pou, que quiere saber cuanto antes a quién va a responsabilizar por el fracaso de la reforma”.

Ante esta situación, desde el gobierno se lanzó una convocatoria a voluntarios interesados en decir lo que realmente piensan sobre la reforma previsional. “Nuestra búsqueda se orienta a patriotas dispuestos a sacrificarse para que termine este desperdicio de tiempo y se abra el debate de una buena vez por todas”, explicaron desde el gobierno.