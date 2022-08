El mandatario fue consultado ayer por sus dichos durante la campaña electoral de 2019, cuando dijo que no planeaba subir la edad de jubilación si resultaba electo, planteo que aparece en el proyecto de reforma de la seguridad social. Lacalle Pou justificó su cambio de postura afirmando que en ese momento no sabía cuál era el gasto en pensiones y jubilaciones. “El tema es que yo por eso entonces no seguía muy de cerca la política. Miraba los titulares de los diarios en los quioscos y de noche un rato los informativos, pero después nada más. Entonces como que no me enteraba mucho de las cosas”.

El mandatario explicó que ese desconocimiento fue el que lo llevó también a prometer que no se iba a subir más los combustibles o a aumentar los impuestos. “Yo siempre creí que eso de aumentar los impuestos no estaba bueno y por eso me comprometí a no hacerlo. Pero claro, después llegué al gobierno y me explicaron que si quería bajar significativamente el déficit fiscal, tenía que gastar menos pero también recaudar más de IVA e IRPF. Son ese tipo de cosas que solamente las podés aprender mediante la práctica. Eso no te lo enseñan en ninguna escuela ni universidad”.