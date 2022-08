“La indignación que señala el senador Bergara es la misma que tuvo todo el gobierno”, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, durante la interpelación del lunes por la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset. “Estoy realmente muy molesto, enojado, caliente, diría alguien en una esquina, con lo que sucedió”, dijo ayer, por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou. Tras estas declaraciones, Marset divulgó anoche un nuevo video. “La verdad es que no me imaginé que esto los fuera a enojar tanto. Lamento que estén con tanta bronca. Prometo portarme mejor la próxima vez”, asegura el narcotraficante prófugo en el mensaje que envió a varios medios. “Imagínense que yo, que me dedico a brindar drogas a las personas para que se alegren, lo último que quiero en este mundo es que alguien se enoje”.

Marset recomendó a Lacalle Pou, Heber y el resto del elenco gubernamental, de todas maneras, “que busquen alguna forma de achicar un poco. A lo mejor con un porrito se les pasa un poco el enojo. No está bueno estar tan enojado. En una buena se los digo”.