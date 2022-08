El feriado del 25 de agosto, sumado a la diferencia cambiaria, hizo que miles de uruguayos decidieran viajar a Argentina, así que desde la noche del jueves y durante todo el día de ayer hubo extensas colas para cruzar el puente San Martín. Varias de las personas que debieron esperar hasta ocho horas para atravesar la aduana presentaron una queja ante la Unidad de Defensa del Consumidor. “No puede ser que uno tenga que esperar esa cantidad de tiempo para ir de compras. Yo llegué a hacer dos horas de cola para entrar en un shopping en una Noche de los Descuentos, pero esto es demasiado. No sé si será culpa del gobierno uruguayo o del argentino. En todo caso, si la culpa fue del argentino, nuestro gobierno también es responsable por no haberse puesto los pantalones. Que echen a Francisco Bustillo, no sé, pero yo quiero respuestas”, afirmó uno de los denunciantes.

Las autoridades reconocen que la situación preocupa, aunque también consideran que muchas de estas quejas serán retiradas “cuando la gente vuelva a Uruguay demasiado feliz por haber gastado 30 pesos menos en un cepillo de dientes como para quejarse”.