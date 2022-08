Durante los próximos dos meses la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) quedará solamente con dos directores, debido a que la presidenta del organismo, Susana Signorino, se tomará 60 de los 126 días de licencia que lleva acumulados. Desde la oposición manifestaron preocupación por la situación, ya que, cuando no haya acuerdo entre los dos directores restantes, no se podrán tomar decisiones. Signorino aclaró de todos modos que “esto no tiene nada que ver con el hecho de que la Jutep esté en el centro de la tormenta por el caso de Juan Sartori en estos precisos momentos. De hecho, yo ni siquiera me voy a tomar toda mi licencia, sino la mitad. La otra mitad la guardo para cuando haya que analizar el caso de Germán Cardoso”.

Ayer se supo que el exministro de Turismo, que renunció a su cargo luego de que se conociera una serie de irregularidades con respecto a compras de publicidad, duplicó su patrimonio en los últimos dos años. Según Signorino, “sin dudas va a ser un caso complejo y con muchos puntos a analizar. Por suerte a mí me van a quedar más de 60 días para tomarme vacaciones”.