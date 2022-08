Un grupo de inversores con mucho tiempo libre presentó ayer un proyecto de autopista entre Montevideo y Punta del Este. El proyecto, del que por ahora se han conocido sólo algunos detalles, tiene como principal objetivo no conectar el Nuevo Hotel San Rafael, que aparentemente nunca será construido, con la terminal fluvial del dique Mauá, que, según se supo ayer, jamás verá la luz. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas explicaron que, con la autopista, se podrá no llegar de uno de los no lugares a otro de los no lugares en cero minutos. “Va a ser algo realmente muy veloz”, aseguraron.

Con respecto a los plazos que se manejan para la obra, las autoridades indicaron que inicialmente las obras no comenzarán en 2023 y no terminarán en 2026. “Hay algo que tiene que quedar bien claro y es que esto no es solamente humo. Hay un interés muy fuerte de los inversores en no concretar este proyecto. Confiamos en que no va a salir y pasará a engrosar la lista de proyectos anunciados con bombos y platillos que la gente sigue esperando luego de varias décadas”.