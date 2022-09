La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol sancionó a Peñarol y Nacional por los incidentes durante el clásico del domingo 4. Ambos clubes deberán jugar sus próximos dos partidos sin público. El fallo fue criticado por dirigentes albos y mirasoles, pero también por los hinchas, especialmente los barrabravas. “Nos están cortando las piernas. Si no nos dejan entrar a los estadios no tenemos forma de perjudicar a nuestro club. Podemos hacer lío afuera, robar, quemar cosas, pero por eso no le van a sacar los puntos a Nacional. Se están metiendo no sólo con nuestro trabajo, sino también con nuestra razón de ser”, declaró un fanático de Nacional.

Un barrabrava de Peñarol opinó en un sentido similar: “si no podemos dedicarnos a perjudicar a Peñarol, ¿a qué nos vamos a dedicar? Además, nuestra situación no es igual a la hinchada de Nacional, porque ellos pelean el campeonato, así que si logran hacer que su club pierda tres puntos, ya está. Pero nosotros, si queremos hundir a Peñarol, tenemos que hacerle perder por lo menos 30 puntos”.