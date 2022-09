Las autoridades de la educación presentaron ayer algunos de los cambios que planean implementar con la anunciada reforma del sistema. Una de las modificaciones que generó más repercusión fue la eliminación del primer, segundo y tercer año de liceo, que pasarán a ser el séptimo, octavo y noveno año de primaria. “Es un desastre. Una de las frases que más les digo a mis alumnos del liceo cuando arman mucho relajo es ´mirá que ya no estás en la escuela´. ¿Qué les voy a decir ahora?”, se quejó un docente de secundaria en Twitter.

Otro docente consideró que si bien “este cambio realmente parece una cosa cosmética más que nada”, esto no impide que la frase mencionada por su colega quede en desuso. “Una cosa es decirle a alguien ´mirá que ahora estás en el liceo´, y otra cosa es decirle ´mirá que supuestamente seguís en la escuela pero en realidad esto es exactamente lo mismo que antes llamábamos liceo, y solamente le cambiaron el nombre para que no parezca que la reforma educativa consiste nada más que en poner más computación y menos humanidades, así que comportate como un liceal y no como un escolar´. Es demasiado complicado, y más para decir cuando uno está medio caliente porque los guachos no paran de hacer relajo”.