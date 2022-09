El barrio Villa Dolores se vio conmocionado entre el miércoles y el viernes de la semana pasada debido al escape de Ricky, un mono capuchino que vivía en el zoológico municipal. El animal, que había pertenecido a un narcotraficante, fue apresado finalmente en un edificio de Pocitos. Si bien la Intendencia de Montevideo recién comenzó la investigación administrativa sobre el hecho, ya trascendió que Ricky logró evadirse del zoológico gracias a las gestiones de su abogado, Alejandro Balbi. “Creemos que Balbi movió todos sus contactos en el zoológico y logró que le dieran la autorización a Ricky para salir de su jaula. Es raro, porque cualquier cuidador de zoológico sabe que los animales no pueden salir de sus jaulas. Pero bueno, es Balbi”, declaró un jerarca de la comuna capitalina. El miércoles, ni bien se conoció la noticia de la fuga del simio, desde el Partido Nacional afirmaron que esta situación se generó “por las políticas aplicadas durante los quince años en que el Frente Amplio gobernó el país”. Pero el jueves rectificaron esta posición, aclarando que “la situación es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo que actualmente está en manos del Frente Amplio”. “Fue un error fruto de la ansiedad por pronunciarnos ante tan grave situación”.

Fuertes declaraciones: “Están hablando cosas que no son ciertas de mí. Yo no me escapé. Solamente salí a pasear por el barrio porque estoy pensando en comprarme una casa.” Ricky. Mono capuchino y emprendedor.