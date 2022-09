El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria envió anoche una nota de protesta a la cancillería uruguaya por lo que consideran “una afectación de la fuente de trabajo de decenas de miles de nigerianos”. El gobierno del país africano argumenta que las frecuentes fallas en el sistema informático del Banco República, y más concretamente las de su sitio web, provocan “millonarias pérdidas” a los nigerianos que se ganan la vida pidiendo giros de dinero a través de correos electrónicos. Es que las caídas del sitio E-brou hacen que muchas de las estafas que están a punto de ser consumadas queden truncas. Ayer un ciudadano uruguayo que había caído en una de las estafas no pudo girar el dinero, por lo que recibió un correo con el siguiente texto: “Nosotros les pedimos a usted que nos transfer el dinero por otros medio porque seguimos aun estamos varados en el aeropuerto y en nuestro banco nos told us que si el money transfer lo planea hacer por e-brou es difícil que lo logre por lo cual le pedimos que nos permita salir de este aeropuerto usando otro bank muchas gracias very much”.

Extensión de plazo: “Si quiere volver a ver a su hijo deposítenos antes de mañana 300.000 dólares en la siguiente cuenta. Si usted es cliente del Banco República le damos un día más”. Nota de un secuestrador.