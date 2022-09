La situación política de Argentina tras el atentado fallido a la vicepresidenta Cristina Fernández es motivo de preocupación en toda la región. Aquí en Uruguay el tema fue intensamente analizado no sólo en la arena política y los medios de comunicación, sino también en las redes sociales. Según un estudio de un grupo de politólogos, las opiniones vertidas por los uruguayos en internet “alcanzan y sobran para solucionar todos los problemas que tiene Argentina en un par de días”. “El problema que tienen los argentinos, el gran problema que tienen, es que no se deciden a escuchar lo que los uruguayos opinan de ellos. Si tan sólo se detuvieran a analizar el comentario de Fabio99 en el foro de Montevideo Portal, en el que aseguró que el problema de Argentina es que son todos chorros, o el de Antonia Susana Bertoldi en Facebook, en el que dijo estar convencida en un 99% de que el peronismo es peor que el nazismo, seguramente serían un país mucho más próspero y estable, y en muy poco tiempo. Es un poco triste, pero la verdad es que tienen la solución enfrente de sus narices y no se dan cuenta”, opinó uno de los autores del informe.

Peritos monitorean redes uruguayas: los encargados de la investigación del intento de magnicidio siguen atentamente las opiniones de miles de uruguayos expertos en balística.