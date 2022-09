A fines de junio el secretario de la Presidencia tuvo que desmarcarse de una reunión en la que supuestamente se iba a lanzar su precandidatura. “No es tiempo de hablar de candidaturas”, explicó en ese momento. A comienzos de agosto trascendió que, durante una reunión con dirigentes de su sector, Delgado confirmó que pensaba ser candidato. Tras estos deslices, Delgado se había propuesto evitar cualquier tipo de polémica por lo menos durante todo setiembre, pero el viernes los micrófonos de la televisión lo captaron hablándole en términos insultantes a una periodista de TV Ciudad. El dirigente nacionalista admitió que lo de pasar un mes entero sin hacer cosas que lo dejen mal parado “va a tener que esperar hasta octubre”. Delgado aclaró de todas maneras que durante el resto del mes se va a cuidar de no cometer otro error que pueda perjudicar su imagen. “No es que porque setiembre ya se haya perdido me voy a descuidar y voy a seguir metiendo la pata hasta fin de mes. El gran objetivo ahora es pasar octubre sin sacudones, pero en lo que queda de este mes voy a seguir trabajando para no seguir hipotecando mis chances de ser presidente de la República”.

La frase: “Delgado está haciendo que su imagen se deteriore al mismo ritmo que la del gobierno. Eso se llama ser un hombre de partido”. Nacionalista delgadista.