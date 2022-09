Tras ceder el mando a Beatriz Argimón y aprovechando el receso académico primaveral, el presidente de la República se tomó cinco días de vacaciones. A pesar de que se trata de un viaje de descanso, Luis Lacalle Pou siguió, según sus propias palabras, “craneando soluciones para que todos los uruguayos puedan vivir mejor”. Mediante un hilo en su cuenta de Twitter, Lacalle Pou adelantó que a su regreso a Uruguay, el sábado, traerá “un par de ideas para acabar con el hambre que desgraciadamente amenaza a muchos uruguayos”. “En el hotel donde me alojo hacen una cosa muy sencilla y que creo que se podría aplicar perfectamente en Uruguay. En lugar de llevar la comida a la mesa de cada uno de los comensales, la ponen toda en una mesa larga, ubicada en el medio del comedor. Así, la gente va y se sirve lo que quiere. Créanme que en todos los días que comí ahí no vi a nadie quedarse con hambre”, señaló. Para el presidente, una de las grandes virtudes de este método de distribución de alimentos es que “está en las antípodas del asistencialismo, porque acá no hay personas sirviendo la comida, sino que es el propio comensal el que va a servirse”. “De alguna manera es una celebración de la libertad”, afirmó.

Las precauciones: “Es un sistema muy rápido. Es cierto que a veces hay que hacer un poco de cola para los postres, pero es cuestión de organizarse”. Luis Lacalle Pou, turista uruguayo.