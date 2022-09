“¿Por qué todos hablan y consumen masas madre y no dicen nada de nosotros? Yo no soy ni masamadrista ni masapadrista, estoy a favor de la igualdad de derechos”, aseguró la Masa Padre a cargo de la organización Masas Padres Unidas (MPU), que lucha por los derechos de las masas de género masculino.

“Lo sé, me van a responder cosas como ‘callate, masapadrirulo’ o ‘#NotAllMasasPadre’, pero no me queda otra opción que denunciar lo que en MPU consideramos injusto”, afirmó con severidad el dirigente del colectivo.

Ante rumores de que la MPU estaría siendo financiada por los fabricantes de levadura y polvo de hornear, el titular de la institución aseguró que “son teorías conspirativas de las masamadrinazis que quieren borrar a la masa padre de la historia de los panificados”. Y agregó: “No recibimos un peso ni de Fleischmann ni de Royal, nuestra nueva sede de 15 pisos fue construida con donaciones de los alargues, niples y conectores machos, entre otros aliados”.