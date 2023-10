Pilar | Además del ruido que generan, esas cosas son un peligro porque no sabés para dónde salen. Cuántas veces se ha tenido que lamentar alguna quemadura… Después nos dicen que somos exageradas cuando levantamos la idea de “No a la pirotecnia: lo que a vos te divierte, etcétera”. Pero ahora, como les pasa a los palestinos, todos salen a protestar. Tenemos que preocuparnos más por los uruguayos, sin importar dónde viven.

Yuptala_por_favor | Tal vez nos sirva recurrir al pensamiento holístico. Hay muchas cosas que nos traen sufrimiento pero no por eso las tenemos que eliminar. Otras sí. Por ejemplo, acá había un caballo que no se sanaba de una fractura y lo veíamos mal, y al final lo tuvimos que sacrificar. No era un caballo árabe, aclaro para los malpensados.

Nocti_Luka | Exacto @yuptala_por_favor, como sabemos, las cuerpas son un entramado enraizado en generaciones de ancestros que debemos mirar para que nos indiquen el camino. Sin una cartografía que nos ubique en relación con la Pachamama, cualquier misil nos hace víctimas.

ColiFatah | VivaPalestinaLibre!!! Abajo el sionismo!!! Yo voto por la reforma de la seguridad social!!! Crear un frigorífico nacional ya!!!

Liberal | Mi Viejo, que era un tipo de otra época, seguía mucho la situación en Medio Oriente. Él decía –y aquí quiero reiterar que eran otros tiempos, porque creo que no sería justo evaluarlo con criterios del presente– que la guerra de los Seis Días tuvo como objetivo agrandar Israel para poder guardar todo el oro que los judíos les habían robado a los nazis. No le caían bien los judíos al Viejo. Por suerte yo fui capaz de evolucionar y comprender que la verdadera raza a eliminar en Medio Oriente son los árabes. #IStandWithIsrael.

Derecha_Alt | @Liberal, por culpa de los pelotudos como vos y su repugnante incorrección política estamos en manos de la hegemonía zurda. ¿Quién dice que no se puede ser de derecha y antisemita, como en los buenos viejos tiempos? Si tu viejo volviese de la tumba seguro que te abría una sucursal de Stadium calzados en ese ojete desflorado LGBT que tenés entre las nalgas.

Socialdemócrata_SXXII | Es muy difícil saber qué es lo que está pasando en el conflicto. Lo mejor es no opinar y no entorpecer las negociaciones. Creo además que debemos leer sólo opiniones calificadas y, si fuera posible, aquellas con las que no estamos de acuerdo, así nos abrimos a otras perspectivas. También es importante la alternancia en el poder. Incluso votar partidos cuyas propuestas nos parecen nefastas para que no gobiernen siempre los mismos. También está bueno poner la otra mejilla o hacer un trío con otro tipo y tu propia mujer, pero capaz que me estoy yendo al carajo.