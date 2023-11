“Eran venezolanos, me dijeron. Vienen a trabajar acá, les damos trabajo y todavía arman un piquete. Eso no me gustó nada”. Así se refirió Enrique Antía a un grupo de trabajadores que impidió el acceso de dos camiones de cemento al puente de La Barra como parte de una medida gremial. Ante los numerosos cuestionamientos recibidos desde varios ámbitos, el jefe comunal descartó cualquier tipo de intención xenófoba en sus dichos. “Yo no odio a los extranjeros. Odio a los sindicalistas. Si esos trabajadores fueran uruguayos, diría más o menos lo mismo. Diría que los empresarios les dan trabajo y ellos arman un piquete”. Antía aclaró también que “si los venezolanos fueran empresarios que vienen a Punta del Este a veranear o a invertir en negocios no del todo transparentes, yo jamás los criticaría. La división que hago no es entre uruguayos y extranjeros. La división que hago es entre personas que hacen avanzar al país y personas que lo detienen con reclamos sindicales. O sea, empresarios y sus herederos por un lado y trabajadores por otro”.

El tuit: “Son personas que vienen de un país sin libertades. Si les damos muchas libertades de golpe les puede hacer mal. Es como cuando le das mucha comida a alguien que pasó días sin comer”. Tuitero cultor de la libertad.