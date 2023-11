Ayer declaró Alejandro Balbi en la causa que investiga su participación en la entrega de un pasaporte a quien ese momento era su representado, Sebastián Marset. En su declaración, el abogado confirmó que mantuvo una reunión con Carolina Ache de aproximadamente diez minutos, aunque, al igual que la exvicecanciller, aseguró que se limitó a preguntarle cuándo salía la valija diplomática para Arabia Saudita. “Si tuviera que definir esa reunión con una sola palabra, diría incomodidad. Llegué, nos saludamos, le pregunté cuándo salía la valija, ella me dijo que le preguntara a otra persona, y a partir de ahí vino un larguísimo silencio incómodo”. Consultado por el fiscal acerca de cuánto duró ese silencio, Balbi no pudo decirlo con exactitud. “Por mi reloj creo que fueron nueve minutos y 45 segundos, pero yo lo sentí como si hubieran sido nueve horas. ¿Viste cuando estás con una persona y ninguno de los dos sabe qué decir, y pasa el tiempo y ninguno de los dos habla? Bueno, eso fue lo que pasó. Yo creo que tanto a ella como a mí se nos hacía muy grosero terminar la reunión ahí nomás, después de un par de palabras, y por eso nadie se animaba a despedirse”.

La llamada fortuita: “Por suerte sonó mi celular y eso me dio la excusa para terminar con la reunión. Le dije que me llamaba un cliente y me fui. Era mentira, tengo que reconocerlo. Después me sentí un poco mal, porque debido a mi profesión no estoy acostumbrado a mentir”. Alejandro Balbi, penalista poco comunicativo.