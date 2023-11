Luego de su derrota por partida doble en las elecciones presidenciales de 2019 y las departamentales de 2020, Daniel Martínez se había alejado de la política. Pero hace unos días reapareció, y lo hizo para apoyar a Yamandú Orsi. Fuentes del entorno de Carolina Cosse afirmaron que Martínez le hizo el favor de apoyar a Orsi “a cambio de nada”. “No nos pidió nada a cambio, ni un cargo ni un ministerio ni nada. Eso habla muy bien de él, porque si nos hubiera pedido algo a cambio de decir públicamente que apoya a Orsi, sacarse fotos con él y acompañarlo a los actos, le hubiéramos dado prácticamente cualquier cosa”.

Pero en el entorno de Cosse también hay quienes desconfían de que Martínez “nos haya dado una mano tan grande a cambio de nada”, expresó un dirigente. “Hay que esperar. Si esta movida suya no alcanza para que gane Cosse, obviamente no nos va a reclamar nada, pero si Cosse gana, me temo que va a venir a exigirnos algo. Y va a ser difícil negárselo”.