“Esto es la prueba de que lo que venimos denunciando desde hace años no es exagerado. El atraso cambiario se salió de control por completo”, escribió el domingo de noche un economista en la red social X. El mensaje hacía referencia a unas declaraciones de Sebastián Marset, en las que afirmó no haber gastado “un solo dólar” en la gestión del pasaporte que le permitió salir de Emiratos Árabes Unidos. Otro economista consideró que “si llegamos al punto en que ni siquiera los policías corruptos que ayudaron a gestionar el pasaporte a Marset aceptaron un pago en dólares, y en lugar de eso pidieron que los coimearan en pesos, quiere decir que el dólar ya no vale nada”.

En los últimos años varios narcotraficantes se quejaron de que su negocio ya casi no es rentable, debido a que reciben dólares o euros por la droga que envían a Europa, pero sus costos son en pesos. “Si esto sigue así, no voy a tener más remedio que dedicarme al cultivo de soja”, amenazó uno de ellos.