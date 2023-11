La crisis por la que está atravesando el partido de gobierno es la más grave desde que comenzó esta administración, pero lo cierto es que durante los últimos dos años se sucedieron un conjunto de escándalos que no sólo dejaron la imagen del Partido Nacional bastante maltrecha, sino que provocaron una crisis espiritual entre sus integrantes. “Hoy por hoy, la postura que predomina en la interna es que el Partido Nacional renuncie a la actividad política y se dedique a otra cosa. Estamos cansados. Lo que pasa es que el ambiente político es jodido. Hay mucha envidia, muchas chicanas, y no sé si nuestro partido está preparado para eso. A juzgar por lo que ocurre cada vez que llegamos al gobierno, daría la impresión de que no nacimos para esto”, reconoció ayer un alto dirigente nacionalista.

Con respecto a cuál podría ser el futuro del partido luego de abandonar la política, este dirigente no tiene un panorama muy claro. “Tendría que ser algo que funcione alrededor de Carrasco y en donde participen básicamente personas de alto poder adquisitivo y con estancias. La opción que viene ganando es un club de rugby, aunque también podría ser una concesionaria de maquinaria rural”.

Los argumentos en contra