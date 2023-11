PRESIDENTE LUIS ALBERTO ALEJANDRO APARICIO LACALLE POU | Disculpas compatriotas que me communique por aca estoy en un pais muy lejano que los teclados no tienen tilde y las comunicaciones son muy malas y ensima mi sasesores en estos temas estan tambien de viaje y entonces me entero aca en este lugar del hemisferio norte que en nuestra querida republica estan pasando cosas muy complicadas pero entiendan que desde aca no puedo hacer nada pero apenas llegue voy a actuar inmediatamente como corresponde a una situacion asi en la que traicionaron nuestra confianza y ello nos sorprendio en nuestra buena fe y bueno estamos muy doloridos por estos hechos que nos afectan personalmente y no vamos a detenernos hasta deslindar responsabilidades

Yo_Sí_Los_Voté | La izquierda no tiene autoridad moral para quejarse de nada. ¿Y Sendic? ¿Y Bengoa? ¿Y el Antel Arena? ¿Y el cangrejo rojo? ¿Y Salomón Noachas? BATLLISMO = CORRUPCIÓN.

Candelaria Maciel | Quiero destacar la actitud leal y moderada del viceministro del Interior que, a pesar de haber sido insultado, mantuvo en todo momento una actitud sosegada y de lealtad hacia el gobierno de la República y hacia todos los uruguayos. No debería caer en la misma bolsa que Bustillo, que claramente está hasta las manos y es responsable de todo.

Conmebol Libertadores_ EVENTOS | Tranquilidad. Como ciudadano me da la impresión de que una diferencia de criterio entre algunas jerarquías ministeriales fue subiendo de tono y eso derivó en una decisión personal de borrar mensajes, cuando no era el centro de la reunión en Torre Ejecutiva. Ese día se conmemoraba el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, mal se podía abordar un tema que no fuera ese.

Anarkkko | Es todo una rosca, todo una joda. Marset, Astesiano, Lacalle Pou, Lafluf, Ache, la Conmebol, la DEA y Pfizer. El único que se salva es Sebastián da Silva, que en cualquier momento lo boletean porque no transa con la hegemonía bolchesororista y su carne artificial. Le recomendaría que se cuide y que no maneja a 140 kilómetros por hora, para que no lo maten poniéndole unos miguelitos en la ruta, pero sé que no lo va a hacer, justamente porque él NO TRANSA CON EL BOLCHEVISMO CULTURAL!!!!!

Notaria | Quiero dejar de lado el ruido para resaltar la importancia del rol que jugamos los escribanos. Tantas veces vilipendiados y cuestionada la relevancia de nuestra intervención, me enorgullece que las altas autoridades del país hayan manejado la posibilidad de que un escribano evitara un escándalo político, que finalmente se produjo al descartarse tal posibilidad.

Camilo_IPA | ¿Qué pasó?