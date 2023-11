Tras un primer encuentro con la prensa a la salida de Fiscalía, en el que no realizó declaraciones y se limitó a repartir copias de un texto suyo, el excanciller mantuvo un segundo intercambio con algunos periodistas. Allí explicó: “En el repartido que hice me olvidé de mencionar algo. Cuando dije que Maciel era un tarado, no fue en sentido figurado. Lo dije literalmente”. Es que, luego de aclarar en su declaración ante Fiscalía que cuando le dijo a Carolina Ache “tirá el celular” lo hizo en forma figurada, muchos comenzaron a dudar de cuál había sido la verdadera intención del resto de sus dichos. “Entiendo la confusión, pero les puedo asegurar que lo del celular fue lo único figurado. En el resto de los hechos, sobre todo aquellos que son objetivos, como que Maciel es un tarado, me expresé con espíritu literal”.

La confesión: “Todo esto me pasó por la inexperiencia, porque yo no soy un político. Mi especialidad es firmar tratados de libre comercio”. Francisco Bustillo, negociador de cóctel.