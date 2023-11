“Soy una mujer casada y muy segura de sí misma. No necesito ningún tipo de validación. De todas maneras, que Brad Pitt te invite a salir es un mimo para la autoestima. Cualquier otra mujer sentiría la alegría que siento yo”, escribió la senadora en la red social. Según explicó en otro mensaje, “Brad me escribió desde su cuenta y me confesó que era seguidor mío y que le gustaría que nos viéramos. También me explicó que él tiene mucho trabajo y por eso no podía venir a Uruguay, pero que me pagaba un pasaje a Los Ángeles para que pudiéramos vernos. Obviamente le respondí que no, porque estoy casada, pero le agradecí mucho su buena educación. Se portó como un caballero”. De todas maneras, en un tercer mensaje aclaró que no le cayó bien que el actor haya compartido capturas del intercambio que mantuvieron. “No entiendo cuál es el objetivo de que todo el mundo se entere de nuestra conversación, @BradddPittt”, escribió.

La confesión: “Me siento muy avergonzada. Espero que esto no se vuelva a repetir”. Graciela Bianchi tras compartir una noticia verdadera.