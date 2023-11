Un grupo de padres de alumnos que asisten al centro educativo denunciaron que, a nueve meses del cierre del salón gremial con el argumento de que se iba a construir allí una rampa para discapacitados, aún no hay una entrada accesible, ya que la rampa en cuestión no se construyó y el ascensor especial no se ha reparado. Pero desde Secundaria afirman que la solución estará pronta para el comienzo del nuevo año lectivo. “Esta administración está firmemente convencida de la importancia de la inclusión de los estudiantes. Por eso vamos a contratar un ómnibus accesible que va a llevar a los estudiantes discapacitados desde la puerta del ex salón gremial a otro liceo. Este gobierno se hace cargo”. Con respecto al liceo que albergará a estos estudiantes, las autoridades explicaron que aún no está definido, aunque se intentará que sea “uno de un solo piso que no necesite una rampa o ascensor, porque con tantos gremios estudiantiles en la vuelta, se corre el riesgo de que tranquen la construcción de una entrada accesible”.

La declaración: “No hay filtraciones de agua, ni revoque caído ni grietas en el techo. El ex salón gremial está precioso”. Directora interventora del IAVA.