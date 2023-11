La posibilidad de que Sebastián Marset se entregue a la Justicia uruguaya como parte de un acuerdo, que fue sugerida por el propio delincuente en una entrevista televisiva, había sido rechazada de plano por Juan Gómez, quien afirmó que “la Fiscalía no negocia con narcotraficantes”. Ayer el presidente, Luis Lacalle Pou, se pronunció en un sentido similar. “No hay ninguna posibilidad de acuerdo. El gobierno uruguayo no negocia con narcotraficantes desde que arrestaron a Alejandro Astesiano, que era la persona que se encargaba de las cuestiones relacionadas con este tipo de tránsfugas”. El mandatario rechazó también la posibilidad de que aparezca un sustituto para el exjefe de la custodia presidencial. “En este período, por lo menos, no. No quiero que el Frente Amplio vuelva a utilizar a alguien de mi entorno para atacarme. Y cuando uno tiene funcionarios que trabajan por debajo del radar, por decirlo de alguna forma, se vuelve muy vulnerable ante esos ataque mendaces”.

La confesión: “No vi la entrevista a Marset. Creo que Lafluf la vio, al igual que Heber, Maciel, Bustillo, Ache y como 30 personas más de mi gobierno. Pero yo no la vi”. Luis Lacalle Pou, presidente invidente.