El regreso de Luis Lacalle Pou al país, su reunión con los líderes del resto de los partidos de la coalición y la conferencia de prensa posterior, todo esto el día sábado, aquietó las aguas en el oficialismo. A pesar de algunos matices, todos en la coalición consideran que la crisis política está superada. “Acá lo que importa es que no hubo crisis institucional, y que la inestabilidad política está superada hasta el próximo escándalo. Suponemos que por ahora tenemos cuatro o cinco meses de tranquilidad, porque se viene el verano, y en general no estallan escándalos en verano. Con este gobierno nunca se sabe, pero yo espero tener unos meses de paz. La verdad es que los necesito”, declaró un dirigente nacionalista.

En el Partido Colorado coinciden en que se vienen algunos meses sin demasiados sobresaltos, aunque no son muy optimistas para 2024. “Con este gobierno, la única forma de que pasen seis meses sin escándalos es mediante una pandemia, y nosotros venimos monitoreando el tema en la Organización Mundial de la Salud y no está apareciendo nada. Me temo que antes de las elecciones va a aparecer algo grande”.

Tres interpretaciones sobre el estado del cántaro