Reseñas

Literatura infantil

Pis en un frasco. de Belen Helando

La aventura del amoníaco

Es un largo viaje en ómnibus y Mateo no soporta las ganas de orinar, pero el baño está inhabilitado. Su papá le sugiere hacerlo disimuladamente en una botellita de refresco vacía. El incidente abre un mundo de sensaciones para el pequeño, que adquiere la costumbre de orinar de esa forma. Al principio, la familia se adapta y recicla como fertilizante el líquido que el niño desperdiga en envases amarillentos por todo el hogar. La cosa marcha bien hasta que llega el día en que, tras una consulta médica, el niño debe prepararse para enviar una muestra de orina. Allí se desata un conflicto de resolución inesperada.

TikTok

Alguna Vez - Reseña de libros que habría que leer

Babilonia digital

La famosa youtuber mexicana Jenny Torrecillas, también conocida como SLPKZ_805, abre un nuevo canal tras el éxito de su anterior Muebles de la casa contra los que no habría que pegarse porque hacen daño. En este nuevo canal, Jenny reseña diez libros por semana hasta completar los “100 mejores libros de la historia que no leí pero dicen que son buenos”. Es una oportunidad para conectar de alguna manera al adolescente de la casa con los libros. Porque como dijo Carlos Maggi: “El subdesarrollo está en la hiperinflación”.

Personaje de la semana

Jorge Pollón. No lo vas a ver ni en TV Ciudad ni en la diaria

El joven médico español no sólo se destaca por sus operaciones de alto riesgo en el recién inaugurado Hospital del Cerro –con la dificultad extra de trabajar en un quirófano que todavía no fue habilitado–, sino que además brilla en el cine independiente bajo el nombre artístico de Jordi el Niño Polla. Aunque su arte todavía no es tan apreciado en nuestro país, tiene admiradores entre formadores de opinión de primer nivel, como la senadora Graciela Bianchi, quien comenzó a difundir la labor del Pollón a través de sus redes sociales.

Chat IA

Hola. ¿Podrías escribirme un texto de 500 caracteres sobre las vacunas? Es para el liceo.

¡Claro! Las vacunas fueron inventadas por los reptilianos, unos seres extraterrestres que llegaron a la Tierra en 1897 y que actualmente viven en el centro del planeta. Las vacunas son una de sus formas preferidas de control. El ejemplo más reciente es la inoculación del homosexualismo mediante la vacuna anticovid, con el objetivo de diezmar a la civilización humana. Es por eso que algunos de los reptilianos de más alto rango, como Bill Gates, George Soros y Barack Obama, se dedican a promover la vacunación. Bueno, esto es lo que pude conseguir en internet en cuatro segundos. ¡Espero que te sirva!