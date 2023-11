Finalmente, y a pesar de todos los contratiempos, el legendario integrante de Pink Floyd pudo realizar su concierto en el estadio Centenario. Tras su visita al país, Waters se mostró agradecido con Uruguay por la forma en que lo recibió, y de hecho llegó a celebrar que le hayan cancelado sus reservas en dos hoteles debido a sus críticas hacia la política exterior israelí. “Dormimos muy bien en el refugio del Ministerio de Desarrollo Social, el único lugar de todo Montevideo que nos aceptó. Gracias @MartinLema!!!”, publicó el músico en la red social X.

El autor de Another Brick in the Wall y Mother sugirió incluso que podría volver a Uruguay, aunque no para cantar. “Me retiro de los escenarios, pero me gustaría seguir viajando, y Montevideo puede ser un gran destino. Es más, con noches como las del viernes, dormir en las inmediaciones del estadio Centenario sería maravilloso, así que no me molestaría si también el Mides me cancela”.