Si bien la victoria de Javier Milei en las elecciones del domingo en Argentina estaba dentro de lo esperable, generó sorpresa la amplia diferencia que le sacó a Sergio Massa. De hecho, los números finales sorprendieron a los propios seguidores del ultraderechista. Fue el caso de un joven que se durmió el domingo de tarde y al despertarse el lunes a primera hora fue hasta el Congreso con un cartel que decía “¡No al fraude K!” y comenzó a tirar piedras hacia el edificio. “Lo que pasa es que el sábado salí y seguí de largo el domingo. A las seis de la tarde me quedé re dormido y me desperté el lunes re confundido. Ni siquiera atiné a mirar los titulares. Me vestí como pude, cacé el cartel y arranqué para el Congreso a defender la democracia”, contó el joven a la prensa luego de que le informaran cuál había sido el resultado.

Prensa precavida: “Milei insiste con sus denuncias de fraude y sus seguidores se concentran frente al Congreso para obstaculizar el cambio de mando”. Titular que medios de todo el mundo tienen preparado para el 10 de diciembre de 2027.