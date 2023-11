El gigante de la música en streaming anunció ayer de mañana que se retirará de Uruguay, algo con lo que venía amenazando desde que en la Rendición de Cuentas se estipuló un pago por derechos de interpretación a los músicos. Pero en horas de la noche, y ante la falta de respuesta por parte del gobierno, Spotify elevó la apuesta. “No nos vamos a ir, nos vamos a quedar, pero solamente emitiendo canciones de Ricardo Arjona. Nosotros no queríamos llegar a esto, pero si nuestros pedidos no son escuchados, no nos dejan más remedio que activar el plan Arjona”. Desde el gobierno consideran “muy difícil” que la compañía cumpla con sus amenazas, ya que sería la primera vez en el mundo que toma una medida así. De todas maneras, también son conscientes de que “hay que ir con cuidado, porque es mucho lo que tenemos para perder”.

La advertencia: “Lo de la música de Arjona sería terrible, pero lo aceptaríamos. Ahora, si se les ocurre emitir un podcast de Arjona sobre feminismo, los denunciamos en La Haya”. Gobernante uruguayo que sabe poner límites.