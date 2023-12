El domingo se llevará a cabo la ceremonia de transmisión de mando en Argentina, y asistirán varios mandatarios de la región y el resto del mundo. El presidente Luis Lacalle Pou será uno de estos mandatarios, aunque el viaje a Buenos Aires no será exclusivamente protocolar. “La idea es que el presidente pase por una veterinaria, o un par de veterinarias, y nos traiga algunos cientos de miles de vacunas contra la encefalitis equina. Hay que aprovechar la diferencia cambiaria. Además, si mandamos traer las vacunas de Estados Unidos hay que ir a buscarlas en el Hércules y es una transa. Seguro que hay algún problema y no las podemos traer”, explicaron desde la Torre Ejecutiva. “Esperemos que Milei no nos haga problemas para sacar las vacunas. Suponemos que un ultraliberal como él no debería estar en contra de la libre circulación de bienes”.

El pedido: “Le solicitamos al presidente que traiga un par de patrullas para vigilar las aguas oceánicas, pero vamos a ver si es posible. Sabemos que a veces la plata no sobra, por más que sean unos pocos pesos”. Javier García, ministro de Defensa Nacional y Energía Nuclear.