La ley a estudio del Parlamento establece que las normas para ingresar en las intendencias pasarán a ser las mismas que rigen para la administración central, incluyendo la realización de concursos. Varios jefes comunales se manifestaron en contra de la norma, afirmando que está “pensada desde Montevideo”. El intendente de Artigas, Pablo Caram, opinó que los impulsores del proyecto “no entienden cómo funciona el interior de mi familia. Capaz que en sus familias sirve eso de los concursos, pero en la mía es diferente. En la mía, si yo puedo ayudar a algún familiar que necesite un trabajito, lo ayudo”. El jefe comunal artiguense consideró que “si le sacamos a la dinámica familiar esa cosa de la cercanía, del contacto directo, del clima campechano, estaríamos perdiendo algunas de nuestras mejores tradiciones. Las de mi familia, por lo menos”.

La queja: “Ahora salen todos a decir que no están de acuerdo con el proyecto, pero cuando yo me planté para defender los rasgos identitarios de la gestión en el interior, nadie me defendió”. Alfredo Sánchez, “el hombre de las mil gauchadas”.