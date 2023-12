Luego de confirmarse que Spotify comenzará a abandonar el país el mes que viene, otras plataformas amenazan con seguir su camino. Es el caso de Tinder, que afirmó en un comunicado que sus operaciones en Uruguay “ya no son sostenibles, debido a la costumbre de los uruguayos de darle like a todo lo que se les aparezca en el celular pero sin concretar citas. Nuestro negocio es el de las citas, las salidas, los encuentros. Sin eso, nuestro negocio se vuelve insostenible”.

Además de Tinder, X también estaría pensando en retirarse. Fuentes de la compañía explicaron que su modelo de negocios “se basa en que los usuarios se enfrenten hasta el punto de que la discusión esté repleta de discursos de odio, apología del delito, amenazas y cosas por el estilo. En Uruguay lo peor que tienen es a Graciela Bianchi publicando fotos fake y Sebastián da Silva diciendo que maneja muy rápido. Es aburridísimo”.

La advertencia de Whatsapp: “No queremos irnos de Uruguay, pero si los políticos locales no aprenden a borrar sus mensajes, no vamos a tener más remedio que hacerlo. No queremos ser cómplices de la caída de un gobierno.”