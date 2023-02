“Sí, no sabés, ¡sos un fenómeno por no mirar Gran Hermano! Un mostro, en serio, tas despegado, eh, vos sí que sos inteligente de verdad”. Con esta ironía, sarcasmo o como quieras llamarle, querido lector de El Cascote News, disparó el coordinador del estudio que arrojó como resultado que diez de cada diez personas que se creen más que los demás por no mirar Gran Hermano mantuvieron relaciones sexuales por última vez en 1974.

El nombre del experto es Demor Enescribi. Para él, “ese discursito atrasa más de veinte años: en 2001, cuando recién salió Gran Hermano, bueno, ponele que zafaba, pero ahora, en 2023, como que ya fue, ¿no? Dejala a la gente que vea lo que quiera, pretencioso, snob, culturoso”.

Según Enescribi, “puede ser que la asociación de la crítica amarga con la ausencia de coito sea, también, un atavismo, pero, francamente, no se me ocurrió un criterio mejor”. De acuerdo con Demor, “si la energía que dedican a darle palo al reality show más famoso de la televisión mundial la dedicaran a practicar las artes amatorias, seguro copularían mucho más, a diferencia del autor de esta nota, que en lugar de eso, se dedica a buscar sinónimos de ‘relación sexual’”.