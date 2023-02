Como ocurre cada domingo durante la temporada estival, miles de turistas regresaron a sus hogares luego de disfrutar de una o varias semanas de vacaciones. En el caso del domingo, muchos de los veraneantes se mostraron alarmados por el calor que había en las ciudades. “Estando en la playa yo leía cosas sobre el calentamiento global y me parecía que eran visiones exageradas. Es cierto que hacía bastante calor, aunque tampoco era tan grave, porque te metías en el mar y se te pasaba. Pero cuando volví a Montevideo y vi que no tenía forma de sacarme el calor, tomé conciencia de la gravedad de la situación”, declaró un turista en el peaje de El Pinar. Otro turista, que en este caso acababa de arribar a Tres Cruces, confesó que “a veces los seres humanos nos dejamos estar un poco debido a la comodidad. En mi caso, hasta el domingo creía que lo del calentamiento global se arreglaba con una sombrilla y protector solar. Ahora, viendo las cosas en perspectiva desde mi lugar de trabajo en el Centro, me parece que a lo mejor la cosa no es tan fácil”.

La falta de lluvias: “La sequía tiene cosas buenas, por ejemplo, la leña para el asado siempre está seca. Pero tengo entendido que también tiene cosas malas”. Veraneante rechoncho de tanto chorizo y molleja.