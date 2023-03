Apenas un día después de que la fiscal del caso Astesiano concretara la interrupción de su licencia médica se conoció otra noticia desconcertante. Tras una reunión de Fossati con el titular de la Fiscalía General de la Nación, Juan Gómez, el organismo indicó que ella, contrariamente a lo que había dado a entender a través de la prensa, no pidió ni piensa pedir su traslado. Ante el desconcierto que suelen generar sus movidas, Fossati se comunicó con su hermana gemela y le solicitó que deje de hacerse pasar por ella para pedir licencias, hacer declaraciones públicas e incluso indagar o denunciar dirigentes de izquierda. “Ella lo hace como broma, porque es algo que hacíamos de adolescentes, pero en este caso en concreto la sensibilidad está demasiado a flor de piel, por lo que me comuniqué con ella y le pedí por favor que no siga con esto”. Las bromas de la hermana gemela de Fossati le están generando muchos dolores de cabeza a la fiscal. “Lo peor de todo fue lo de Gustavo Leal, que decidió pasarlo a condición de indagado y no me dijo por qué, por lo que tengo que ir a las audiencias y hacer de cuenta que hay algo serio atrás de todo eso”.

La aclaración: “No, la de las charlas con Carlos Peláez fui yo, no mi hermana. Lo de el encubrimiento generalizado es cierto”. Fiscal Gabriela Fossati, hermana gemela de bromista.