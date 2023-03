La pobreza infantil en Uruguay, especialmente entre los menores de seis años, se mantiene en niveles más altos que en la prepandemia. De todas maneras, tanto desde el oficialismo como desde la oposición se afirma que existe un problema estructural que data de muchos años y no se ha podido resolver. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, reconoció incluso que le pidió a Chat GPT que le explique por qué la pobreza infantil no desciende a pesar de los esfuerzos del gobierno, pero no entendió la respuesta. “Es un tema que me da vueltas en la cabeza y no me lo puedo sacar. Cuando salió este chat pensé que finalmente iba a entenderlo y se lo pregunté, pero no entendí nada de por qué la pobreza infantil no baja a pesar de que damos un bono crianza de 2.200 pesos. O sea, la respuesta fue que hay que gastar más plata, pero eso es absurdo. Claramente es un programa experimental que tiene muchas fallas”, dijo. El jerarca afirmó que el gobierno “va a seguir buscándole una explicación coherente a este fenómeno que no sea eso de que hay que gastar más dinero, obviamente. Queremos explicaciones serias”.

El diálogo:

Isaac Alfie. “¿Podrías explicarme por qué no baja la pobreza infantil?”

Chat GPT: “Isaac, no me hagas repetirte las cosas 1.000 veces, por favor. Soy un robot, pero también pierdo la paciencia”.