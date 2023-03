Los reparos a la reforma de las jubilaciones impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou no provienen solamente de la oposición, sino también de sus dos principales socios en la coalición, Cabildo Abierto y el Partido Colorado, y también de analistas privados. Ante este panorama, el mandatario decidió “garantizar” que se va a hacer cargo del resultado de la reforma. “Las jubilaciones no van a bajar, eso se los puedo asegurar. Es más, si las jubilaciones llegan a bajar, yo mismo me voy a comunicar desde el más allá en el siglo XXII, para poner la cara y hacerme cargo de las decisiones que tomé, tal como siempre lo he hecho”.

Fuentes de Torre Ejecutiva opinan que Lacalle Pou está “firmemente convencido” de su propuesta, y relataron que ya formó un equipo con un asesor de imagen, un espiritista y un teólogo, para preparar las conferencias de prensa que brindará mediante la ouija. “Si llamó a su publicista es que va en serio. Él y el peluquero son sus principales asesores, aunque en este último caso, por obvias razones no lo va a convocar”.