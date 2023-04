La transición al sistema de telefonía celular 5G está resultando bastante polémica, con acusaciones de favorecer a los grandes operadores privados (Claro y Movistar) por sobre Antel y las empresas de capital nacional, que no provienen solamente de la oposición. Pero desde la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) afirman que todas sus decisiones se basan en “criterios técnicos”. “Es cierto que Movistar corre con ventaja en la carrera por instalar las redes de nueva generación, pero eso tiene una razón de ser. Los equipos 5G de esta empresa son los que menos diseminan el coronavirus. Sería irresponsable de nuestra parte no elegirlos a ellos”, expresó la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía. La afirmación de que esta tecnología favorece la propagación del coronavirus ha sido catalogada como teoría conspirativa, aunque Aramendía considera que “hay que cubrirse ante todas las posibilidades”. “No sé si será cierto o no. Lo que sí sé es que, en caso de ser cierto, Movistar es la empresa que nos ofrece más garantías”.

La frase: “Entre [Gabriel] Gurméndez, que hincha por Claro, y Aramendía, que hincha por Movistar, en cualquier momento se desata un guerra interna en el gobierno”. Funcionario de la Ursec preocupado por la grieta en las telecomunicaciones.