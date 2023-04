La coalición de gobierno está pasando por su peor momento debido a la amenaza de Guido Manini Ríos de no votar la reforma jubilatoria si no se contemplan sus exigencias. Esta actitud generó un importante malestar entre blancos y colorados, que acusaron al líder de Cabildo Abierto de no cumplir con el compromiso de apoyar la reforma. El presidente Luis Lacalle Pou expresó: “La palabra empeñada tiene un valor muy importante en la política. Manini Ríos hizo varias promesas antes de las elecciones. Sería muy triste que no cumpla con algunas de ellas. Con otras no pasa nada. Cuando dijo que no se iba a amparar en sus fueros nadie lo tomó en serio, obviamente, pero cuando se comprometió a apoyar la reforma dimos por sentado que ahí hablaba en serio”. El expresidente Julio María Sanguinetti expresó por su parte: “La actividad política implica hacer muchos anuncios, y después cumplir algunos e ignorar otros. El verdadero talante de un dirigente político se mide en la elección cuidadosa de qué se cumple y qué no. Cuando se amparó en sus fueros por el caso Gavazzo estuvo bien. Si no vota la reforma, ahí está mal”.

La frase: “Si yo hago 50.000 promesas, cumplo las 50.000. Pero eso es una expresión de deseo. En los hechos lo más probable es que incumpla 45.000”. Guido Manini Ríos. Hombre de palabra. A veces.