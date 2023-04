Finalmente, la funcionaria de la Intendencia Departamental de Artigas (IDA) Stefani Severo deberá enfrentar a la Justicia por haber cobrado cerca de un millón de pesos en compensaciones durante 14 meses, ya que el jefe comunal, Pablo Caram, decidió presentar una demanda penal. Allegados al intendente reconocieron que “le costó mucho” denunciar a la pareja de su primo, que también trabaja en la comuna. “Ojo, no es que le cueste denunciar a una persona que desfalcó a la intendencia por casi un millón de pesos. El tema es que eso pone en peligro su cena de Navidad, porque aún no está claro cómo va a reaccionar Severo”. Las cenas navideñas de la familia Caram se volvieron especialmente tensas desde que el jefe comunal bajó de cuatro a dos el número de familiares que ocupan cargos de confianza. “No es que hayan dejado de juntarse, pero el ambiente que se respira ya no es el mismo. Empieza a correr el alcohol y surgen reproches, con los familiares de Pablo quejándose de que ya no tienen trabajo y él replicando que son demasiado obvios a la hora de darles beneficios a sus parejas y familiares. Esto de la denuncia puede ser el tiro de gracia a las reuniones familiares”.

El letrero: “La familia es la base de la sociedad”. Texto que se inscribirá en la fachada de la sede comunal artiguense.