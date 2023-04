2023 seguramente va a ser recordado como el año en que la inteligencia artificial ingresó en la vida cotidiana de las personas. De todas maneras, los especialistas consideran que no todas las actividades humanas serán sustituidas por este tipo de sistemas. “Hay aspectos del cerebro humano que son demasiado complejos y misteriosos como para que una computadora los emule. Es el caso de la estupidez, por ejemplo. Y esto no es un simple juego de palabras. No hay ni habrá jamás máquina alguna capaz de ejercitar esta forma de razonamiento con la misma contundencia con que lo hace un estúpido. Simplemente no va a pasar”, opinó un experto en inteligencia artificial del Massachusset Institute of Technology. El especialista ilustró su postura con el siguiente ejemplo: “Una inteligencia artificial jamás podría llegar a recomendar que, ante un programa informático que no responde, se deben apretar incesantemente y con violencia todas las teclas de la computadora. Eso jamás va a pasar”.

La frase: “Eso de ChatGPT es una chantada. Le pedí que me dijera quién es el mejor presidente del mundo y no me respondió que era Luis Lacalle Pou”. Estúpido decepcionado.