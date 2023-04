A pesar de haberse convertido en el primer expresidente de Estados Unidos imputado por un crimen, Donald Trump no ha hecho una pausa en sus actividades empresariales. De hecho, ayer se anunció que su compañía, The Trump Organization, que hasta ahora se había dedicado fundamentalmente a los bienes raíces, la hotelería y la industria del entretenimiento, comenzará a invertir en la construcción de cárceles. Un vocero de la compañía indicó que la decisión surgió del propio ex presidente. “El señor Trump tenía desde hace tiempo para construir cárceles con un sistema similar al de sus hoteles, es decir, con celdas económicas y otras más lujosas, para personas de alto poder adquisitivo”. La primera cárcel que planea construir Trump estará ubicada en New York. “Sabemos que allí hay una gran cantidad de reos acostumbrados a llevar un buen nivel de vida que si eventualmente son condenados van a querer un alojamiento a la altura de su posición”.

El proyecto novedoso: Trump construirá una celda dentro de la Casa Blanca para que una persona encarcelada pueda ejercer la presidencia de Estados Unidos.