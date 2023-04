Un video en el que se ve al presidente de la empresa de transportes entonando cantos celebratorios de la muerte de un hincha de Nacional motivó el comienzo de una investigación por parte de Fiscalía. Pero la actuación de Salgado luego del triunfo de Peñarol en el clásico del sábado también le generó problemas en la interna de la compañía que preside. Es que otra filmación lo muestra causando destrozos a un ómnibus de Cutcsa a la salida del Campeón del Siglo. “Lo que pasa es que soy muy fanático de Peñarol, así que la pasión me lleva a hacer cosas que en otra situación no haría. Yo dediqué mi vida a asegurar la prosperidad de Cutcs, pero cuando gana el manya me vienen unas ganas irrefrenables de romper todo lo que se me cruza por el camino. Y bueno, esta vez lo que se me cruzó fue un ómnibus de Cutcsa”, explicó Salgado. El empresario también reconoció que en más de una ocasión arrojó piedras a la sede de la Gran Logia de la Masonería. “Por Peñarol pierdo la cabeza”.

El dato: en más de una ocasión Salgado quiso cambiar el blanco, azul y rojo del logo de Cutcsa por amarillo y negro, pero su propuesta siempre fue rechazada.