Las protestas de organizaciones animalistas contra las domas de la Rural del Prado son habituales desde hace unos años, pero en esta ocasión la polémica se intensificó debido a la muerte de un caballo. El senador nacionalista Sebastián da Silva criticó a los activistas y defendió la realización de las domas. “Es una de las principales tradiciones del campo y debemos defenderla. Es más, yo mismo estoy dispuesto a participar en una jineteada para demostrar que no es esa cosa horrorosa que los animalistas dicen. Solamente tienen que prometerme que no me van a dar muy fuerte con el rebenque, porque mi piel obviamente no es tan dura como la de un caballo”. El senador reconoció que en más de una ocasión le sugirieron que consultara a un domador “para solucionar algunos problemitas de conducta que tengo”. “Siempre fui muy pasional, muy de los corcoveos, las patadas y los relinchos, y la verdad es que me fue bien. Pero ahora que estoy en el Parlamento a lo mejor me vendría bien domesticarme un poco”, dijo.

La aclaración: “Nosotros protegemos a todos los animales, pero eso no incluye a los humanos que lanzan animaladas cada dos días. Eso cae fuera de nuestro campo de acción”. Organización animalista que protege a casi todos los animales.