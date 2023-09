El proyecto de ciclovía en las calles 18 de Julio y San José presentado por la Intendencia de Montevideo generó cuestionamientos no sólo de parte de la oposición, sino también de asociaciones promotoras de la seguridad vial y colectivos de ciclistas. Ante esta andanada de críticas, la intendenta, Carolina Cosse, realizó una conferencia de prensa para aclarar algunos puntos. “El objetivo de esta ciclovía es que los ciclistas puedan transitar libremente sin que los ómnibus los encierren. Perdón, perdón, me quebré”, dijo una emocionada intendenta. En este punto la conferencia de prensa debió ser suspendida por cinco minutos, hasta que la intendenta se recuperó. Pero luego de hablar durante algunos minutos más, la voz de Cosse volvió a quebrarse. “Sabemos que hay ciclistas que reciben insultos solamente por agarrarse de los ómnibus para impulsarse. Perdón, no puedo seguir. Es muy fuerte. Les pido disculpas. La seguimos otro día”.

La evaluación: “El único actor que no se pronunció en contra fue Juan Salgado. Eso me basta para saber que no tengo que meterme en esa ciclovía bajo ningún concepto”. Ciclista a quien varios años de pedalear las calles lo volvieron prudente.