Los discursos pronunciados por los mandatarios en la Asamblea General de las Naciones Unidas suelen ser más o menos escuchados y analizados en función de la importancia geopolítica de sus países. Por eso llamó tanto la atención la repercusión que tuvieron las palabras del presidente Luis Lacalle Pou. The New York Times le dedicó una extensa columna de opinión de un experto en geopolítica, quien afirmó: “El presidente uruguayo planteó ejercer lo que llamó la libertad responsable internacional, algo que, por lo que pudimos averiguar, sería el camino más corto a una hecatombe global”. Otro especialista en temas internacionales aseguró en una entrevista con The Economist que “quizás lo más destacado de los discursos fue la intervención de Luis Lacalle Pou, quien sugirió que la mejor estrategia en materia de relaciones internacionales sería pedirles a los países que se comporten de manera responsable, pero dejando que cada cual haga lo que se le cante. Seguramente es la primera vez en la historia de la Organización de las Naciones Unidas que un presidente aboga tan abiertamente por la extinción de la raza humana”.

La invitación: “Nos juntamos en la cafetería cuando empiece a hablar el presidente de Uruguay”. Mensaje enviado a un grupo de whatsapp integrado por delegados de varios países.