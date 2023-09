La candidatura de Álvaro Delgado a la presidencia por el Partido Nacional está cada vez más cerca. A la ventaja que le lleva a su competidora Laura Raffo se sumó ayer un sorpresivo anuncio de esta: si gana la interna nacionalista pero Carolina Cosse pierde la del Fente Amplio, renunciará a su candidatura. “Yo creo que en política hay que ser coherente, y lo único coherente que he hecho desde que me dedico a la política es criticar a Cosse. Entonces, sería muy poco coherente de mi parte seguir con una candidatura si ya no la tengo frente a mí. Además, honestamente, no se me ocurre de qué podría hablar”. Raffo aclaró que “así como digo que no tendría sentido para mí enfrentar a Yamandú Orsi, también digo que enfrentar a Cosse como candidata a vice por el Frente desde mi posición de candidata a vice por el Partido Nacional sería un auténtico placer. Sería algo que le daría tanto sentido a mi vida como mantener un enfrentamiento con ella desde nuestra posición de candidatas a la presidencia”.

La estadística: de las últimas 100 declaraciones públicas de Raffo, 98 son críticas a Cosse y dos son críticas a los sindicatos que apoyan a Cosse.