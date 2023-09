Si bien la inflación se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 18 años, algunos productos escapan a esta tendencia descendente y llegan incluso a aumentar su precio. “La gente celebra que baje la inflación y eso está muy bien. Es uno de los grandes logros de este gobierno. Pero a nosotros hay cosas que nos salen cada vez más caras, como los votos de los legisladores de Cabildo Abierto”, se quejó un diputado del Partido Nacional. Es que los cabildantes exigieron, para votar la Rendición de Cuentas, un aumento en los salarios militares que implicará la reasignación de diez millones de dólares. “Esta gente no sé qué se cree. Se piensa que hay plata para tirar para arriba. Por suerte es la última Rendición de Cuentas, así que el año que viene zafamos, pero me preocupa lo que pueda pasar en algún nuevo gobierno de la coalición multicolor. Si el precio de Cabildo Abierto para aprobar las leyes sigue aumentando, al final se nos va a ir todo el presupuesto en dinero para los militares. No hay caso, la plata del presupuesto rinde cada vez menos”.

La queja: “¿Por lo menos nos podrían hacer un 2x1, no? Les damos un aumento y ellos apoyan dos leyes”. Legislador nacionalista algo cansado.