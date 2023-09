“Todos piensan que estamos acabados. Lo que no saben es que tenemos no uno sino dos ases escondidos bajo la manga para volver a ser lo que fuimos”, aseguró un alto dirigente del Partido Colorado con relación a la candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de 2024. Es que los colorados, que según las encuestas se encaminan a un nuevo récord en materia de baja votación, están confiados en que van a revertir la situación gracias a “dos figuras muy poco conocidas para la mayoría de los uruguayos, pero que si salen al ruedo electoral, se van a comer la cancha”. Se trata de Tabaré Viera, ministro de Turismo, y Robert Silva, presidente del Codicen. Según el dirigente consultado, “estamos muy tranquilos porque sabemos que tenemos opciones. Si vemos que durante la campaña para las elecciones internas a uno de ellos no le va demasiado bien en materia de popularidad, tenemos al otro. Y no creo que tengamos tanta mala suerte como para que ninguno de los dos se transforme en un fenómeno de masas que devuelva al Partido Colorado al sitial que tradicionalmente ocupó como el más popular del país”.

La frase: “Tengo que ser realista: si Pedro Bordaberry se presenta, yo me bajo. Al resto me los como crudos, pero con él sería un riesgo muy grande”. El candidato colorado que no es Silva, Viera ni Gurméndez, y que está en algo de las telecomunicaciones.